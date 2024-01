Malati e disabili oltre le barriere. In 500 al gran finale di "In Opera"

Grande affluenza per l’evento conclusivo di "In Opera", progetto inclusivo dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Macerata. Rivolto ad anziani, malati di Alzheimer e persone con disabilità e malattia psichiatrica, il lavoro di istituzioni e terzo settore ha permesso loro un avvicinamento all’ambiente dell’opera durato quasi un anno. È l’ultimo incontro a riempire la sala del cineteatro Italia di circa 500 persone: con la partecipazione della Salvadei Brass, e alla presenza della senatrice Elena Leonardi e dei consiglieri regionali Anna Menghi, Simone Livi e Pierpaolo Borroni, la serata di sabato si è svolta in pieno clima di scambio e inclusività.

Il direttore artistico del Macerata Opera Festival, Paolo Gavazzeni, ha presentato al pubblico un excursus sul tema della follia nell’opera e, scaldata l’atmosfera, ecco la proiezione del docufilm "Senza fissa dimora emotiva": opera del regista maceratese Leonardo Accattoli, il progetto ha lasciato ai presenti un forte bagaglio emotivo su cui riflettere. Accattoli ha presentato la sua opera dove i protagonisti sono stati i ragazzi e le persone seguite da Anffas, Nuovi Amici, Ircr, Papa Giovanni, Di Bolina, Ci sono anch’io, Centro psichiatrico Ast, Centro Diurno per persone affette da Alzheimer La Sorgente, e che sono stati messi nella condizione di narrare le esperienze vissute con le attività del progetto curate dall’attore e regista Michele Pirani. "La città ha risposto con grande entusiasmo – ha affermato il vicesindaco Francesca D’Alessandro –, dimostrando sensibilità e attenzione a queste tematiche. Come assessorato, la priorità era di mettere al centro dell’azione amministrativa la disabilità con quello che comporta, gli ostacoli e le battaglie che le famiglie sono costrette a fronteggiare". Al progetto si è unita anche Astuta Ability Academy, un’accademia di formazione per ragazzi con diagnosi di autismo con cui c’è stata una grande sinergia, collaborazione e condivisione di intenti. "Questo evento ci ha dato l’opportunità di raccontare l’esperienza di ‘Senzarete’ e ‘Birracca’, un’azienda di cui sono amministratrice – ha detto Gioia De Angelis – che produce birra artigianale sociale e che si occupa di inserimento lavorativo di persone con autismo".

Martina Di Marco