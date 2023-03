Malati oncologici, confermata l’assistenza

Assemblea dei soci della Casa accoglienza maceratese Odv, la realtà impegnata nell’assistenza a pazienti e familiari di pazienti che usufruiscono delle strutture sanitarie locali, che si è riunita per presentare il quadro economico consuntivo dell’anno 2022 e preventivo per l’anno in corso, illustrato nel dettaglio dal tesoriere Riccardo Sinigallia. Ospiti dell’assemblea i medici Giovanni Benedetti, direttore di Unità di oncologia dell’ospedale di Civitanova, e Luca Faloppi, direttore di Oncologia all’ospedale di San Severino. A portare i saluti del dottor Nicola Battelli, direttore dell’Unità di Oncologia di Macerata, è stato invece il presidente dell’associazione Claudio Gigli, ribadendo il proficuo supporto e la duratura collaborazione. Hanno preso parte all’assemblea anche la vicesindaco Francesca D’Alessandro e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, componente della commissione Sanità. Il 2022 ha segnato la prosecuzione del progetto avviato per fornire assistenza fisioterapica gratuita ai pazienti oncologici mediante la convenzione con professionisti del settore. Favorita anche la fornitura gratuita di parrucche alle pazienti sottoposte a chemioterapia, grazie anche all’aiuto di due socie volontarie parrucchiere; così come il supporto per le attività di segreteria alla unità organizzativa dipartimentale del reparto di Oncologia di Civitanova. L’anno appena trascorso ha subito ancora gli effetti della pandemia e le conseguenti misure di prevenzione che hanno limitato sia l’affluenza dei pazienti nei reparti, sia il ricorso ai supporti per la cura della bellezza e la fisioterapia motoria di 20 pazienti, per un totale di circa 130 trattamenti comunque effettuati. Sempre nel 2022 sono state 65 le parrucche fornite ad altrettante pazienti ed è stata sottoscritta con l’Area Vasta 3 una convenzione che ha consentito di sostenere alcuni progetti.