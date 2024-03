"Malato di tumore, rischiavo di non avere la cittadinanza italiana"

Macerata, 10 marzo 2024 – Colpito da una malattia grave, a un passo dall’ottenimento della cittadinanza italiana rischiava di perdere tutto e di lasciare la moglie e i figli piccoli in grande difficoltà. "E invece il Comune di Monte San Giusto ha compiuto un gesto di grande umanità e solidarietà, aiutando questo padre a risolvere almeno un problema" racconta l’avvocato Maurizio Nardozza, che ha seguito la vicenda. Protagonista della storia è Afaq Ahmad, pakistano 33enne, da 15 anni arrivato in Italia.

"Da quando vive qui - racconta il legale - Ahmad ha sempre lavorato, come operaio nei calzaturifici. Poi è arrivata sua moglie e sono nati tre figli, di cui due gemelline ancora piccole". L’uomo, sempre in regola con i documenti, ha avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana. Ma purtroppo all’improvviso ha scoperto di essere gravemente malato: ha un tumore in fase terminale, e nonostante la sua età giovane e i tentativi fatti dai medici per lui non c’è proprio nulla da fare, la situazione è troppo compromessa.

"La sua più grande preoccupazione era per i suoi parenti – prosegue l’avvocato Nardozza -, aveva paura di morire prima di ottenere la cittadinanza, lasciando moglie e figli soli, senza alcuna assistenza e senza alcun diritto qui in Italia. Ma mentre era in attesa del decreto che riconoscesse il suo status di cittadino italiano, le sue condizioni fisiche si sono sempre più aggravate, tanto da impedirgli di muoversi. Non poteva neppure andare in Comune per firmare i documenti. Ma qui sono intervenuti l’umanità e la solidarietà del personale della prefettura di Macerata, e in particolare di Daniele Evangelista, e del Comune di Monte San Giusto, soprattutto della responsabile dell’ufficio dello Stato civile Federica Lambertucci, che si sono prodigati affinché l’iter fosse completato. Dato che Ahmad da diversi giorni era a casa, del tutto impossibilitato a muoversi, il Comune ha contattato la Croce Verde di Monte San Giusto e in ambulanza, con l’assistenza di cui ha bisogno, lo hanno accompagnato negli uffici del municipio. Ha potuto così completare la sua pratica, firmare i documenti ed essere dichiarato a tutti gli effetti cittadino italiano, come prevede la legge e come era suo diritto. Questo ha risolto almeno uno dei suoi motivi di preoccupazione, perché grazie a questo passaggio anche la moglie e i tre figli non sono più cittadini stranieri".

Ora per i familiari dell’operaio si tratterà di capire come continuare la vita in Italia, dove i bambini sono nati e cresciuti, dando un nuovo assetto alla famiglia, con la speranza che da cittadini a pieno titolo possano integrarsi e trovare qui una dimensione di vita giusta e dignitosa.