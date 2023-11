Malattie professionali, confronto all’Abbadia

Aumentano le denunce di malattia professionale nel Maceratese: sono 1.487, da gennaio a settembre con un +2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questi i dati Inail rielaborati da Epaca, il patronato legato a Coldiretti, primo della provincia per numero di pratiche patrocinate con il 30% delle domande. Proprio Epaca ha coinvolto l’Ordine dei medici e l’Inail provinciale per un convegno su "Adempimenti medico legali per i medici", che si terrà domani all’aula verde dell’Abbadia di Fiastra dalle 9. "Con questa iniziativa – precisa Giordano Pellegrini, responsabile Epaca Macerata – vogliamo migliorare il flusso di dati e, come patronato, siamo disponibili a offrire consulenza". Saranno presenti il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e il presidente Coldiretti Macerata Francesco Fucili, Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Macerata, Giuseppe Maria Mariotti, direttore dell’Inail ed Enrico Vallini, della direzione generale Epaca nazionale.