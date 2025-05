Malattie professionali. Denunce in aumento: "Cresce l’attenzione"

Nel 2024, nella provincia di Macerata sono state denunciate all’Inail 2.388 malattie professionali. Un numero altissimo se rapportato alla popolazione locale — circa 300.000 abitanti — e che supera di gran lunga quello registrato in regioni molto più popolose: basti pensare che in tutto il Piemonte, con 4,5 milioni di abitanti, le denunce sono state appena 1.500. A livello regionale, le Marche si attestano su 7.725 denunce nell’anno, in un quadro nazionale che ha visto 88.489 casi. Ma è proprio il dato maceratese a sollevare interrogativi.

Cosa c’è dietro questi numeri? Una maggiore incidenza reale di patologie legate al lavoro o, più probabilmente, una crescente consapevolezza dei lavoratori sui rischi professionali e sulla possibilità di far valere i propri diritti? A offrire una lettura esperta è Guglielmo Corsalini (nella foto), avvocato dell’Inail dal 1994, coordinatore regionale, autore di tre libri e curatore del volume "Tutela degli infortuni e delle malattie professionali – Scritti in onore di Aldo De Matteis", presentato a febbraio a Roma. Corsalini, originario di Recanati, sottolinea come questa crescita delle denunce non necessariamente indichi un peggioramento delle condizioni lavorative, ma piuttosto un cambio di mentalità.

"Fino a qualche anno fa – spiega – molte patologie non venivano denunciate o nemmeno associate al lavoro. Si parlava di ’malattie perdute’. Oggi, per fortuna, c’è più attenzione e più informazione". In un certo senso quello che avviene nelle Marche potrebbe acacdere nelle altre regioni. Ma i numeri complessivi degli eventi dannosi del lavoro in Italia restano allarmanti anche sotto un altro profilo: gli infortuni. Nel 2023 l’Inail ha registrato 585.536 infortuni, saliti a 589.571 nel 2024, con una media di circa 1.000 morti l’anno.

Nelle Marche i casi sono stati 16.918 nel 2023 (con 28 decessi) e 16.676 nel 2024 (con 22 decessi). In provincia di Macerata, in entrambi gli anni, si sono contati 4 morti sul lavoro. Un dato particolarmente significativo riguarda gli incidenti in itinere, cioè quelli che avvengono durante gli spostamenti casa-lavoro. Anche questi rientrano a pieno titolo nelle statistiche degli infortuni sul lavoro, e spesso rappresentano una quota rilevante dei casi più gravi o mortali. A livello definitorio, Corsalini distingue così le due tipologie di danno: "L’infortunio è un evento traumatico e immediato, come una caduta da un’impalcatura o un taglio. Le malattie professionali, invece, si sviluppano nel tempo, a causa di esposizioni prolungate a rischi, come l’amianto, il rumore o i movimenti ripetitivi".

Nel pieno del dibattito nazionale su sicurezza e diritti dei lavoratori, la provincia di Macerata si ritrova comunque al centro di un caso statistico che chiede non solo spiegazioni, ma anche politiche di prevenzione e maggiore cultura della salute nei luoghi di lavoro.