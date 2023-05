Malattie rare: Angioedema ereditario Pelle e mucose da tenere d’occhio Diagnosi e terapie fondamentali

di Franco Veroli

Oggi, dalle ore 9 alle 12, nell’Unità Operativa di Allergologia dell’ospedale di Civitanova, diretta da Stefano Pucci, in occasione della seconda edizione dell’Angioedema Day, si terranno consulti gratuiti e senza prenotazione (le specialiste di riferimento saranno le dottoresse Maria Domenica Guarino e Miriam Cognigni). L’iniziativa è stata organizzata da Itaca (Italian network for hereditary and acquired angioedema), di cui la struttura civitanovese fa parte come centro di riferimento, in collaborazione con l’associazione pazienti A.a.e.e. "L’angioedema ereditario (Hae) è una malattia rara, geneticamente trasmessa, che si caratterizza clinicamente per la comparsa di rigonfiamenti a carico della cute eo delle mucose che possono insorgere in modo spontaneo o per effetto di traumi, farmaci, stress, procedure medicochirurgiche", spiega il direttore Pucci. "Insieme alle colleghe Guarino e Cognigni – prosegue – siamo da anni impegnati nella diagnosi e terapia di questa malattia, fin dal 1998. Attualmente abbiamo in cura 37 pazienti, 28 dei quali residenti nelle Marche, 7 in Umbria e 2 in Emilia Romagna". I pazienti affetti da Hae possono sviluppare episodi di angioedema che interessano la pelle (volto, arti, ecc.) o le mucose (del cavo orale, delle prime vie aeree, del tratto gastrointestinale); la frequenza e la localizzazione degli attacchi sono estremamente variabili da paziente a paziente e possono modificarsi nel corso della vita. "Queste manifestazioni, se non trattate, regrediscono spontaneamente, nell’arco di 2-4 giorni, comportando però ovvie limitazioni funzionali (ad esempio in caso di coinvolgimento di mani e piedi), intensi dolori (quando l’angioedema colpisce le mucose gastrointestinali) che possono simulare anche emergenze chirurgiche e rischio di morte per asfissia (in caso di interessamento delle mucose del cavo orale o delle prime vie aeree)", sottolinea Pucci. Il trattamento con steroidi, antistaminici e adrenalina, utilizzato per altre forme di angioedema, non sortisce alcun effetto. Sono però disponibili specifiche terapie per la gestione della fase acuta degli attacchi di angioedema e anche per la profilassi a lungo e breve termine.