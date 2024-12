"Male a giugno, poi il recupero"

"La stagione estiva è partita male, ma a luglio c’è stato un improvviso e netto aumento di turisti, pari ai dati di agosto. Non solo: in media ho notato che quest’anno chi arrivava da me si fermava un giorno in più, rispetto all’estate passata".

Sono le parole di Mario Storani, titolare con la sua famiglia dell’hotel Mondial e dell’Echotel, si esprime in merito ai primi dati turistici emersi nel periodo da giugno a settembre del 2024. Nello specifico a Porto Recanati si sono registrati meno arrivi (-4.67 per cento) ma più presenze (+0,78 per cento), soprattutto da parte di turisti stranieri negli alberghi e negli esercizi complementari (ossia B&b, campeggi e villaggi turistici).

"Nel mio caso gli stranieri rappresentano solo l’uno per cento degli ospiti che ho avuto in estate, così come era stato nel 2023 – racconta Storani –. Il 50 per cento dei miei clienti sono perlopiù piemontesi, lombardi, veneti ed emiliani, invece un 30 per cento di persone provengono dal sud Italia e il restante dall’Umbria, Lazio e Toscana. Si è lavorato di meno nei primi 15 giorni di giugno e la cosa mi aveva lì per lì preoccupato".

Poi la situazione è cambiata "A luglio, tra arrivi e presenze nelle mie due strutture – aggiunge Storani –, ho toccato inaspettatamente gli stessi numeri di agosto come camere affittate. Però c’è stato un altro calo per quanto riguarda le ultime due settimane di settembre. Una mia riflessione è che quest’anno la stagione turistica si è accorciata, da quattro a tre mesi. Alla fine per me è stata un’annata positiva su tutti punti di vista, perché abbiamo recuperato da un inizio per nulla promettente".

Giorgio Giannaccini