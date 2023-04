Male la ’prova’ generale per l’estate Superstrada: le code sono un incubo

di Lucia Gentili

Il weekend di Pasqua e Pasquetta è stato una sorta di ’prova generale’ sia sul fronte turismo, con ristoranti pieni e visitatori in giro un po’ ovunque in provincia, sia sul fronte della viabilità che, purtroppo, è andata in tilt, in particolare per quanto riguarda la superstrada Civitanova-Foligno, a causa di una serie di piccoli incidenti. E siccome l’estate bussa alle porte, l’incubo code mette paura, anche perché i cantieri (ieri ce n’era uno allo svincolo di Morrovalle in corsia monti, mente fino a pochi giorni fa è rimasto chiuso per molto tempo un tratto tra Corridonia e Morrovalle, ndr) sono ormai compagni di viaggio degli automobilisti che percorrono la superstrada. Così, i sindaci del comuni attraversati dall’arteria cercano di ’prevenire’ eventuali disagi chiedendo un incontro con i vertici Anas.

"Nei prossimi giorni è previsto un incontro con i vertici di Anas proprio per parlare della situazione delle strade e dei lavori in programma nei prossimi mesi – esordisce il presidente della Provincia e sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli -. Quello che chiederò è di cercare di evitare, per quanto possibile, cantieri sulle principali arterie come la superstrada nel periodo più trafficato dell’estate, cioè quantomeno dalla metà di luglio alla metà di agosto, per evitare ingorghi e soprattutto incidenti. Per il resto, anche agli automobilisti chiedo la massima attenzione e di guidare con prudenza".

Anche il primo cittadino di Tolentino, Mauro Sclavi, ha in previsione un incontro con l’Anas: "Chiederemo se c’è l’intenzione di aprire cantieri tramite una road map, una pianificazione". "A breve – aggiunge il collega di Belforte Alessio Vita -, entro fine mese o all’inizio di maggio, verranno eseguiti i lavori sul ponte tra Borgo San Giovanni e Borgo Santa Maria. È chiaro che se a questo si dovessero sommare lavori sulla superstrada, tanti automobilisti deciderebbero di uscire a Belforte per evitare il traffico; idem in caso di un incidente in superstrada. La circolazione verrebbe deviata sulla strada normale, che avrà un senso unico alternato. E le cose si complicherebbero. Quindi speriamo che non si verifichi".

Il sindaco di Morrovalle, Andrea Staffolani, evidenzia i due lati della medaglia: "Da una parte il collegamento con Foligno crea movimento, a favore di un intero indotto. Dall’altra, in particolare nei fine settimana o durante i ponti delle feste, si generano file. E questo potrebbe rappresentare un danno anche per le strutture ricettive. I numeri del turismo sono in forte crescita. Ma di contro il volume di traffico non è adeguato alla superstrada. La preoccupazione è generale, ad esempio da parte dei cittadini di Morrovalle, Montecosaro e Corridonia, soprattutto per chi durante la bella stagione usa quotidianamente la superstrada e teme di restare bloccato. Chiederemo all’Anas se sono previsti interventi e dove nel periodo da maggio a settembre".