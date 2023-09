Malore a Recanati, muore a 64 anni fra le braccia dell'amato marito

È morta fra le braccia del marito Hatidza Harbas, 64 anni compiuti nel maggio scorso, colta da un malore che non le ha lasciato scampo. La donna, da tempo sofferente viveva da alcuni anni insieme al marito Jasimin in via Campo Sportivo dopo che era riuscita a coronare il suo sogno: acquistare una casa a Recanati, città dove da tempo risiedeva dopo aver lasciato la sua terra d’origine, la Bosnia. Nel primo pomeriggio di ieri l’uomo si è accorto che ad un certo punto la moglie non respirava più e ha cercato aiuto fra i condomini del palazzo che si trova a ridosso del parcheggio del Centro Città. Sono intervenuti alcuni vicini che lo hanno aiutato a chiamare il 118 e, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, guidati telefonicamente dai medici, hanno provato a praticare alla donna un massaggio cardiaco. Quando l’ambulanza, con a bordo i sanitari, è giunta sul posto per la donna, però, non c’era ormai più nulla da fare. La donna lascia, oltra al marito, due figli e gli adorati nipoti. Era molto conosciuta in città sia lei, persona particolarmente socievole, sia la sua famiglia.