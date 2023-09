Malore al crossodromo, donna in ospedale

Momenti di apprensione ieri a Cingoli, nel crossodromo Tittoni, quando una signora ha accusato un malore. Nell’impianto era in programma una prova del campionato regionale di motocross Marche-Umbria. Verso le 14 la 60enne residente nel territorio cingolano, si è sentita male. Subito è intervenuto il dottore in servizio per la gara, che nell’automedica ha prestato i primi soccorsi. Avendo rilevato che il malore sarebbe stato di origine cardiaca, considerata l’urgenza d’un ricovero il dottore ha richiesto l’arrivo dell’elisoccorso. Icaro-1 è atterrato nelle adiacenze del crossodromo, la donna è trasportata all’ospedale di Macerata in codice rosso.

g. c.