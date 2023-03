Malore al volante, finisce in un fosso: interviene l’eliambulanza

Perde il controllo del mezzo, una Fiat Punto, e finisce in un fosso a lato della strada. Paura ieri, nel primo pomeriggio verso le 14 lungo la provinciale 78, a Urbisaglia, per un automobilista. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo (di oltre cinquant’anni e residente in un Comune limitrofo) si sarebbe sentito male e di conseguenza sarebbe uscito di strada sbandando. Senza, per fortuna, coinvolgere altri veicoli o persone. Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino e gli operatori sanitari del 118 che, considerata la dinamica, hanno deciso di allertare l’eliambulanza per i dovuti controlli. Icaro è atterrato in un campo vicino. Il conducente, dopo essere stato sottoposto alle prime cure, è stato elitrasportato all’ospedale regionale Torrette di Ancona, dove ora si trova in prognosi riservata. Ad effettuare i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Tolentino con il nucleo operativo radiomobile. Gli accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica. La provinciale 78, purtroppo, è spesso scenario di incidenti stradali.