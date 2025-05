Malore al volante: muore a 68 anni. Ferito il passeggero

Macerta, 15 maggio 2025 – Malore fatale in auto, muore un uomo di 68 anni. La tragedia è avvenuta oggi all'ora di pranzo, poco prima delle 13.30, lungo la strada che da Macerata va verso Pollenza.

L'uomo si trovava al volante di una Opel Meriva quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. L'auto, dopo aver percorso qualche metro sul greppo che costeggia la carreggiata, si è adagiata su una fiancata. Per il 68enne non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Trasportato in codice giallo all'ospedale di Macerata il passeggero che era con lui in macchina. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale.