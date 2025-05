Malore alla guida, oggi l’addio a Buratti

Oggi alle 10, nella chiesa San Gabriele dell’Addolorata in Consalvi, sarà celebrato il funerale di Giorgio Buratti, il 68enne morto mentre si trovava al volante della sua auto, giovedì, lungo via Galilei. Buratti, alla guida di una Opel Meriva, intorno a mezzogiorno e mezzo, stava salendo verso Macerata. Seduto accanto a lui c’era un amico. Improvvisamente, il 68enne ha accusato un malore. L’auto ha sbandato e si è ribaltata su un fianco. A dare l’allarme il passeggero, che è rimasto ferito in maniera lieve ed è stato portato in ospedale, mentre per Buratti, agricoltore in pensione, non c’è stato nulla da fare. La salma sarà tumulata nel cimitero di Pollenza.