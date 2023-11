Malore alla guida. Salvato 69enne

Ricoverato all’ospedale di Civitanova un recanatese di 69 anni, A. F. che nel primo pomeriggio di ieri è stato colpito da un malore mentre era alla guida della sua Fiata Panda. L’uomo stava salendo da via Gherarducci quando, in prossimità dello svincolo regolato da alcune aiuole spartitraffico con via N. Sauro, ex Statale 77, si è accasciato sul volante perdendo il controllo del mezzo che è finito sopra un’aiuola. Nell’urto ha abbattuto un segnale stradale e mandato in frantumi una grossa fioriera, arrestandosi proprio sul bordo della carreggiata principale. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un uomo che stava fumando una sigaretta all’esterno del vicino ristorante "Passero Solitario". Si è precipitato sul luogo del sinistro e ha aperto lo sportello lato guida della Panda dopo aver divelto un palo segnaletico che ne impediva l’apertura. Quindi il 69enne è stato tirato fuori dall’auto e, mentre si era in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, sotto indicazione dei sanitari per telefono si è cercato di rianimarlo. Il recanatese non ha mai ripreso coscienza, ma dopo alcuni tentativi ha ripreso a respirare autonomamente. L’arrivo dei sanitari ha permesso di mettere in pratica altre misure rianimatorie finché, una volta stabilizzato, è stato portato all’ospedale dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti. Su posto anche una pattuglia della polizia municipale.

ast. t.