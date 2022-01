Montecassiano (Macerata), 17 gennaio 2022 - Un infarto nel sonno non ha lasciato scampo al carabiniere Giuseppe Vezzoso, 53 anni, che aveva il grado di appuntato scelto qualifica speciale dell’Arma. La tragedia si è consumata a Montecassiano, nell’abitazione dell’uomo, nella notte tra venerdì e sabato. Dopo la richiesta di soccorso, sono arrivati in un attimo gli operatori del 118 di Macerata, che hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma alla fine sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo: purtroppo, non c’è stato niente da fare.

Vezzoso era molto conosciuto e apprezzato a Montecassiano, dove a lungo aveva prestato servizio nella stazione dei carabinieri, ma aveva lavorato anche ad Appignano e negli ultimi mesi al reparto del comando della Legione di Ancona ed era vicino alla pensione. Quella figura infondeva sicurezza nei cittadini ed era così diventata un punto di riferimento. Ovunque era infatti riuscito a farsi benvolere e a entrare in sintonia con le persone.

La notizia della sua morte si è diffusa in un battibaleno, lasciando costernati amici e persone che lo hanno conosciuto e hanno potuto apprezzarne le doti. Lascia la moglie Ana e i figli Nicola, Vlad e Ilaria. Alle 15 di oggi, sarà celebrato il funerale nella chiesa di Santa Maria Assunta. "Siamo rimasti ancora una volta colpiti e addolorati – dice Leonardo Catena, il sindaco di Montecassiano – per un altro lutto, l’ennesima giovane vita spezzata in un periodo nel quale il paese è stato colpito da improvvise tragedie, che ci hanno lasciato senza parole. Faccio le condoglianze alla famiglia e all’Arma".