Malore fatale in un ristorante sul lungomare nord di Porto Recanati, in zona Scossicci. La vittima è Vladimir Spitsyn, un 50enne di origini russe residente a Porto Recanati. Era arrivato al locale sul presto assieme alla famiglia. Alle 19.20, mentre era seduto a tavola, ha iniziato a sentirsi male. Il cliente non aveva ancora cominciato a mangiare quando ha accusato il malore ed è svenuto. A prestare il primo soccorso sono stati sia il titolare del ristorante che un medico presente casualmente in sala. Nel frattempo erano stati chiamati i soccorsi. Sul posto è arrivato tempestivamente il personale medico del 118 che subito ha messo in atto le manovre per cercare in ogni modo di salvare il 50enne. Ma tutti i tentativi per rianimare l’uomo sono andati vani e gli operatori alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo in seguito all’arresto cardiaco. Il locale è stato subito chiuso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

