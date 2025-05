Malore fatale al volante. Muore a 400 metri da casa

Accusa un malore fatale mentre è alla guida della sua auto. Il mezzo sale sul greppo dopo aver sbandato e si ribalta, adagiandosi sulla fiancata, dal lato del conducente, a bordo strada. È morto così Giorgio Buratti, 68 anni, agricoltore in pensione. Viveva a circa quattrocento metri da dove è avvenuto il tragico incidente, in località Consalvi, lungo la strada che da Macerata va verso Pollenza. L’allarme è scattato ieri, intorno all’ora di pranzo, poco dopo mezzogiorno e mezzo, in via Galilei. Il 68enne, che si trovava alla guida di una Opel Meriva, in compagnia di un amico, che era seduto sul sedile passeggero, si è sentito male improvvisamente, mentre procedeva in direzione di Macerata.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia locale di Macerata, l’auto ha cominciato a sbandare, poi ha urtato il greppo che costeggia la sede stradale e si è ribaltata. È stato il passeggero a chiamare i soccorsi, dopo essere riuscito ad uscire dall’auto. Sul posto sono immediatamente arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco che, con attrezzature specifiche, hanno estratto dall’abitacolo della macchina il conducente. Ma purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. Il personale medico e sanitario ha cercato in ogni modo di rianimare Buratti, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Ad ucciderlo un malore che non gli ha lasciato scampo: alla fine il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Soccorso il passeggero. È stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La strada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso, poi gli agenti della polizia locale hanno consentito il passaggio dei veicoli lungo una sola corsia, fino a quando non è arrivato il carro attrezzi per portare via la Meriva. Sul posto c’erano anche alcuni familiari di Buratti, che non era sposato e non aveva figli. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Macerata e oggi verranno resi noti la data e l’orario dei funerali. Se ne occupa la casa funeraria Croce Verde Servizi.