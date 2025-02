Malore fatale i a 74 anni. Trovato morto dopo una settimana

Non risponde ad un conoscente che era andato a trovarlo a casa ed ha più volte suonato alla porta dell’abitazione: trovato morto un uomo di 74 anni. Era riverso a terra, sul pavimento.

La morte risale a più di una settimana fa. L’uomo si chiamava Giangabriele Sensini, pensionato. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, poco prima di mezzogiorno, in via Ospedale Vecchio, a Treia, dove l’uomo viveva da solo. Un conoscente era andato a casa sua, ma nessuno apriva alla porta. Così l’uomo, non ricevendo alcuna risposta, preoccupato, ha messo in moto la macchina dei soccorsi e sul posto sono arrivati immediatamente dopo la segnalazione i vigili del fuoco del comando di Macerata, il personale medico e sanitario del 118 e i carabinieri.

Dopo essere riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione, i soccorritori hanno trovato il 74enne che si trovava riverso a terra, sul pavimento, oramai senza vita. La morte, che è avvenuta per cause naturali, come emerso fin da subito dagli accertamenti svolti sul posto, risalirebbe a più di una settimana fa. Un malore che, purtroppo, non ha lasciato scampo al 74enne che non è riuscito a chiamare i soccorsi e che, come si diceva, viveva da solo e non aveva familiari.

Sulla salma non è stata disposta l’ispezione cadaverica e il magistrato ha dato il nullaosta per celebrare i funerali che si terranno domani.

Chiara Marinelli