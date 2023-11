Malore fatale in auto, morto il fotografo Ciro Lazzarini

Civitanova Marche, 15 novembre 2023 – Addio a Ciro Lazzarini. Aveva 87 anni e con lui se ne va un pezzo di storia della città, che ha raccontato con la sua inseparabile macchina fotografica. Ciro è stato l’essenza del civitanovese puro: schietto, gioviale, generoso. Per decenni ha scattato le fotografie di tutti i momenti istituzionali, e non, più importanti per la città.

Collaboratore della Pinacoteca e del Comune di Civitanova, dove c’era una storia legata alla vita civica, c’erano lui, la sua fedelissima macchina fotografica e la sua inseparabile bicicletta. Ciro Lazzarini è stato un "cecchettaro” e lo è rimasto sempre nel cuore, lui che era nato il 1 maggio del 1936, festa del Lavoro, ricorrenza che viveva con emozione perché nel cuore portava sempre il ricordo di quella epopea vissuta in fonderia.

Il suo grande cuore oggi pomeriggio però lo ha tradito. Aveva un appuntamento in un ambulatorio dentistico e quando non è rientrato a casa per cena i familiari si sono preoccupati. Lo hanno cercato e trovato in macchina, senza vita, ucciso da un infarto. Lascia l’adorata moglie Diana, inseparabile compagna di una vita. Erano appena rientrati da una gita sul lago Maggiore e a Domodossola, viaggio di cui ha pubblicato gli ultimi scatti sulla sua pagina Facebook, l’album attraverso cui ha raccontato soprattutto il suo amore per Civitanova.