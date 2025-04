Malore fatale in casa a 78 anni mentre la cucina va a fuoco

Aveva messo una pentola sul gas per cucinarsi qualcosa da mangiare e subito dopo si era diretta in camera da letto, quando è stata colpita da un malore che l’ha uccisa. Ad andarsene è stata la pensionata Mery Sopranzi (nella foto), 78 anni. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri, a Porto Recanati. Intorno alle 14.20 una vicina di casa ha visto che dall’appartamento della 76enne, situato al primo piano in una casa di via degli Orti, fuoriusciva del fumo. Quindi ha lanciato l’allarme. Così sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, insieme ai parenti della donna. Ma una volta entrati nell’abitazione hanno notato che il fumo era stato sprigionata da una padella che era rimasta a lungo sul gas e per questo si era bruciata. Mentre l’anziana è stata ritrovata stesa sul letto, ormai priva di sensi.

Sul posto sono arrivate l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati e quella medicalizzata da Recanati, oltre ai carabinieri della caserma di Porto Recanati. Gli operatori sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare la 78enne, ma non c’è stato nulla da fare. Stando agli accertamenti del medico dell’equipaggio, il decesso è avvenuto per cause naturali e non sono stati disposti ulteriori accertamenti sul corpo. Mery Sopranzi era un viso conosciuto in paese, perché era stata la storica commessa di una panetteria in via Bramante. La donna lascia i fratelli Giampiero e Giancarlo e i due nipoti Inerio con Mariella e Laura. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 16.30, nella chiesa San Giovanni Battista.