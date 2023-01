Malore fatale in casa per un 52enne

Colpito da un malore in casa, è morto nella tarda mattinata di ieri il maceratese Claudio Concetti, 52 anni. L’allarme è partito attorno a mezzogiorno da un’abitazione di via Tassara, nel quartiere Corneto a Macerata. Ad allertare il 118 è stato il padre dell’uomo. Il personale dell’emergenza sanitaria si è precipitato sul posto e ha provato a rianimare il 52enne, per il quale però non c’è stato nulla da fare. Agli operatori sanitari non è rimasto che dichiarare il decesso. Le cause della morte sono naturali, non c’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine.