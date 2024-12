Malore fatale mentre passeggia. Muore il 41enne Marco Pallotto

Un’altra tragedia ha scosso la comunità di Corridonia. Intorno alle 18 di ieri, mentre passeggiava in via Santa Croce, a poca distanza da dove abitava, un uomo di 41 anni ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra. La vittima è Marco Pallotto. Il tutto è accaduto lungo le mura cittadine, quando a trovare il corpo esanime e a dare l’allarme è stato un passante. Sul posto si sono precipitati due volontari della locale Croce Verde, che hanno provato a salvargli la vita praticando il massaggio cardiaco, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. È intervenuta l’ambulanza con un’automedica della Croce Verde di Monte San Giusto, ma il cuore dell’uomo aveva già smesso di battere, così il personale sanitario non ha potuto far altro che constarne il decesso, sotto gli occhi dei tanti che hanno assistito alla drammatica scena. A occuparsi degli accertamenti del caso sono stati i carabinieri della compagnia di Macerata mentre la polizia locale ha regolamentato il traffico nella strada per consentire agli operatori dell’emergenza di intervenire in sicurezza. Stando a una prima ricostruzione la morte sarebbe avvenuta per un presunto arresto cardiaco e il corpo è stato trasportato all’obitorio di Macerata dall’impresa funebre Verdini. Non è stato ancora dato il nullaosta per il funerale in quanto oggi si svolgerà l’ispezione cadaverica da parte del medico legale. Questo è il secondo scioccante episodio che ha colpito in pochi giorni Corridonia, dopo che la cittadinanza aveva pianto la scomparsa, anch’essa improvvisa, di Adalberto Marani, il 58enne dirigente comunale venuto a mancare lunedì mattina a causa di un malore fulminante mentre era al lavoro nel suo ufficio.

Diego Pierluigi