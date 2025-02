Malore fatale per Marina Valentini: "Una vita nel sociale, era un esempio"

Dopo un malore in casa era stata portata all’ospedale di Civitanova, ma poche ore dopo è morta. Porto Potenza piange la scomparsa di Marina Valentini, classe 1957 ed ex presidentessa della sezione cittadina dell’Avulss (Associazione per il volontariato nelle unità locali socio sanitarie), sempre impegnata nel prendersi cura dei disabili dell’istituto Santo Stefano. Appena otto giorni prima aveva perso il marito.

La tragedia si è consumata venerdì. Valentini era nella sua abitazione in contrada della Castelletta, quando si è sentita male. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, che l’ha portata al reparto di rianimazione di Civitanova. Ma verso sera il cuore di Marina ha smesso di battere. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato al decesso della donna. Per questo, saranno disposti degli accertamenti sul corpo. Una volta eseguito l’esame autoptico, si potrà stabilire la data del funerale. Appena otto giorni prima era purtroppo morto il marito, Enzo Paolucci, e proprio venerdì lei sarebbe dovuta andare alla messa per l’ottavario. Valentini era originaria di Roma, ma da tempo viveva a Potenza Picena dove era conosciuta soprattutto nel mondo del sociale. Per tanti anni era stata presidentessa della sezione di Porto Potenza dell’Avulss, ed era una volontaria che aiutava i malati al Santo Stefano. In particolare, si era spesa per accompagnare ogni domenica i disabili in carrozzina alla messa della mattina, con altri volontari dell’associazione. Così aveva continuato a fare anche dopo l’emergenza Covid, perché l’aiuto verso il prossimo e il volontariato erano le sue ragioni di vita. Lascia due figli. A ricordarla è stata il sindaco Noemi Tartabini sui social: "Una vita dedicata al volontariato, al mondo del sociale. Sempre pronta ad attivarsi nei confronti di chi aveva necessità. Un grande esempio per tutti. Alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze".

Giorgio Giannaccini