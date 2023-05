Malore fatale vicino a casa, muore un 65enne: Giuseppe Dispensa era l’ex portiere dell’ospedale

Stroncato da un malore in mezzo alla strada, non c’è stato nulla da fare per Giuseppe Dispensa, civitanovese. Aveva sessantacinque anni ed era molto conosciuto in città, perché da qualche anno era in pensione ma aveva lavorato alla portineria all’ospedale di Civitanova, accogliendo ogni giorno le centinaia di persone che lì facevano tappa. Si è sentito male ieri pomeriggio, intorno alle 16, e il dramma si è consumato lungo via Romagna. Dispensa stava passeggiando e si trovava nei pressi della sua abitazione quando si è accasciato a terra. I soccorsi lo hanno raggiunto subito e il personale del 118 ha tentato tutte le manovre per rianimarlo, ma non c’è stato purtroppo niente da fare. Lascia la moglie e una figlia. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Civitanova. Ieri, in attesa del nulla osta ufficiale per il funerale, è stato stabilito che le esequie saranno celebrate domenica.