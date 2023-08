Malore improvviso, addio ad Alberto Piantoni

di Gaia Gennaretti

La sua voce non potrà più viaggiare attraverso l’etere, che tanto amava, ma resterà sempre nei cuori e nei ricordi di chi lo ha conosciuto. E sono tantissimi, perché Alberto Piantoni, che si faceva chiamare Alberto Di Cesolo, era, per dirlo con le parole del sindaco Rosa Piermattei, "silenzioso ma sempre presente". E in silenzio se ne è andato, per un malore improvviso, lunedì. Nato l’1 giugno 1962, aveva 61 anni ed era da poco andato in pensione. Aveva lavorato come impiegato al Cityper di Tolentino, ma non solo. Piantoni è stato un vero e proprio pioniere delle radio libere, per anni aveva condotto dei programmi radiofonici, anche di recente, in collaborazione con Radio Nuova di Macerata dove aveva "Serata con Alberto di Cesolo". Un’altra sua passione era la musica. "Per mia mamma – racconta Francesca, una delle figlie – è stato il primo uomo, l’unico grande amore e il migliore amico. Noi figlie siamo orgogliose di averlo avuto come padre. Sarà dura senza di lui. È stato il primo uomo della moglie e migliore amico della mamma. Non ci immaginiamo un domani in cui non c’è papà". Con affetto lo ricorda anche il vicino di casa, Mario Chirielli: "Era una bravissima persona. Aveva una passione enorme per la musica e possedeva tantissimi cd che mi aveva mostrato. Godeva della massima stima e fiducia della gente e amava partecipare alle attività della frazione di Cesolo. La sua scomparsa ci addolora molto". Coetaneo del sindaco, Piermattei lo ricorda così: "Siamo cresciuti insieme e per un periodo di tempo abbiamo abitato vicini. Amava tantissimo San Severino e Cesolo, era sempre presente. Appena è andato in pensione è entrato a far parte della protezione civile e amava fare lo speaker in radio. Era presente all’interno della comunità. Quando abbiamo visto l’ambulanza a casa sua abbiamo pensato subito al fatto che la sua mancanza si sentirà. Perché lui era silenzioso ma sempre presente. Porto le condoglianze alla famiglia". Tanti anche i messaggi di cordoglio sui social, fra questi quello di un ascoltatore del suo programma: "Ci mancheranno i tuoi ‘Buona Vita Gente’. Ciao Alberto, che la terra ti sia lieve". Piantoni lascia la moglie Katja, le figlie Patrizia con Ario e Francesca, la sorella Silvana, le nipoti Cristina, Beatrice e tanti parenti e amici. I funerali avranno luogo oggi alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria della Pieve partendo dalla sala del commiato "Il Tempio degli Angeli", in via D’Alessandro, 13.