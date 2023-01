Malore in auto, muore a 61 anni Franco Santolini

E’ uscito di casa e quindi è salito in macchina, con l’intenzione di andare a fare delle commissioni in città. Ma non è riuscito nemmeno a partire a bordo del mezzo, perché un malore lo ha stroncato, così, all’improvviso. Questa la tragedia che si è consumata martedì, a Porto Potenza. La vittima è Franco Santolini, 61enne in pensione. Intorno alle 12.30 l’uomo, che risiedeva in contrada Alvata, era uscito dalla sua abitazione e subito dopo ha raggiunto l’auto, parcheggiata a pochi metri. A quel punto, ormai dentro al mezzo, stava per mettere in moto, quando si è sentito male, perdendo i sensi. Così qualcuno ha allertato i soccorsi del 118, che poco dopo sono giunti sul posto con un’ambulanza. Ma una volta arrivati, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali. Sono giunti anche i carabinieri e il medico di base dell’uomo. Stando agli accertamenti, è alla fine emerso che Santolini è morto a causa di un infarto e soffriva poi di alcune delle patologie pregresse. L’uomo lascia la mamma Bruna (con la quale viveva insieme nell’abitazione di contrada Alvata), il fratello Giuliano, la cognata Maria, e i nipoti Matteo e Tommaso. La salma è stata composta nella camera ardente della sala del commiato dell’Impresa funebre Carestia, in via Piana 14. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 15, nella chiesa Corpus Christi. Il corpo verrà poi portato a San Benedetto del Tronto per la cremazione e le ceneri verranno tumulate nel cimitero di Porto Potenza.

