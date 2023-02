Malore in auto per l’attore Ciucci, ora è ricoverato in rianimazione

È ricoverato nel reparto rianimazione dell’ospedale di Civitanova, in prognosi riservata, Luigi Ciucci, colto da un grave malore. Molto conosciuto in città, ha 68 anni. Ieri si era recato a fare spesa al centro commerciale del Cuore Adriatico quando si è sentito male per un ictus. Il figlio Marco, dopo averlo cercato per ore al telefono senza avere risposta, è uscito a cercarlo e lo ha trovato riverso sul volante della sua auto, parcheggiata davanti al punto vendita della Obi, ancora con il motore e la radio accesi. Presumibilmente rimasto in quelle condizioni, senza essere soccorso, per circa quattro ore perché nessun cliente del centro commerciale si è accorto delle sue difficoltà. Si trova nel reparto rianimazione dell’ospedale di Civitanova Alta. Chi conosce Luigi Ciucci non può che volergli bene. Di professione ha svolto l’incarico di responsabile amministrativo e del personale Ata prima nella scuola media Pirandello e quindi in quella elementare di via Tacito, ma la sua vera passione è stato sempre il teatro in tutte le sue versioni, da quello classico a quello dialettale. Dagli anni ’80 ha in tasca la laurea in architettura e negli ’90 ha conseguito la specializzazione in scenografia. E a questo ha dedicato le sue passioni e tutto il tempo libero, conseguendo importanti successi con diverse compagnie del territorio e anche in concorsi nazionali. Ciucci è assiduo collaboratore dei teatri, è stato tra gli inventori della compagnia “Piccola ribalta”, ha dato vita al “Teatro con mamma e papà“ e a “Caro Teatro”, ha organizzato il “Teatro ‘mpertinende”. Scenografo, regista, attore e organizzatore, uno in grande di fare tutto davanti e dietro la scena. Un buono, Luigi, mai un briciolo di cattiveria, bisogna vivere con toni leggeri e giocosi; è un istintivo portatore di allegria. Questo lo distingue, sempre, anche nei momenti scuri che le vicende della vita possono riservare, come quelli di seri problemi di salute di una persona cara che vengono a condizionare la quotidianità.