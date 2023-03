Malore in campagna, muore un 68enne

Malore fatale per un 68enne in contrada Castelletta, una zona di campagna al confine con il comune di Potenza Picena. L’allarme è scattato poco prima delle 20 con la chiamata al 118. L’uomo era fuori casa e, secondo le prime informazioni, stava eseguendo dei lavori. Sul posto è tempestivamente arrivato il 118. L’uomo era ancora vivo e il personale sanitario ha provato a rianimarlo, ma inutilmente: le sue condizioni sono apparse critiche fin dal primo momento. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali: l’uomo avrebbe sofferto di problemi di cuore.