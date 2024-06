Malore in casa: muore bassista di 44 anni

Era un artista a tutto tondo, appassionato di fumetti sin da bambino, abile ceramista e bassista apprezzatissimo. Il 44enne Riccardo Messi si è spento ieri mattina all’improvviso, a causa di un malore che lo ha colto in casa, lasciando sgomenti e senza parole i familiari, gli amici, i colleghi. A trovarlo, i genitori. "Ricall" era il suo nome d’arte e dell’arte aveva fatto la sua ragione di vita. Sin da bambino coltivava la passione per i fumetti. Per le sue doti aveva frequentato la School of Visual Arts di New York e poi aveva lavorato alla Rainbow.

Inoltre, da buon appignanese, aveva ereditato la passione per la ceramica e aveva da poco avviato un corso di modellazione con la collaborazione della locale Scuola di ceramica. E poi c’era il grande amore per la musica. Aveva iniziato a suonare il basso a 14 anni come autodidatta, per poi passare ad uno studio più dettagliato attraverso scuole, insegnanti di fama regionale, clinics e lezioni private a New York. In Italia collaborava con i Mortimer McGrave, il gruppo di musica celtica più famoso d’Italia. E proprio con loro si stava preparando in vista del festival di Montelago: "Questo dramma – sono le parole del frontman, Maurizio Serafini – è stato talmente improvviso. Posso solo ricordare il suo talento e la sua capacità di stare insieme agli altri e di portare gioia ovunque. Solo ieri (venerdì, ndr) stavamo parlando insieme del repertorio da portare al festival di Montelago, con quali brani esibirci. È incredibile, sono senza parole". Addolorato e incredulo anche l’altro compagno di band, Luciano Monceri: "Sono rimasto sconvolto. Una cosa che mai ci saremmo aspettati e che mi ha fatto gelare il sangue. Riccardo era un gran mattacchione, amava la vita, era il più istrionico di tutti. Abbiamo tanti ricordi insieme, tanti viaggi per suonare. Rimarrà nel cuore e ci mancherà davvero tantissimo".

Il ricordo e il cordoglio anche da parte del sindaco, Mariano Calamita: "Conoscevo benissimo Riccardo da quando era ragazzino. Aveva una vena artistica molto spiccata: dal fumetto alla lavorazione della ceramica con lo studio dei genitori Taruschio Design. Come Comune abbiamo organizzato da diversi anni dei corsi di fumetto: lui era l’insegnante per i ragazzi della primaria e abbiamo consegnato insieme varie volte i premi per questi lavori. Era molto vicino alle attività sociali del paese, uno dei fondatori dell’evento comics di Appignano, Appignavalon, che quest’anno doveva fare la terza edizione. Lascia un vuoto immenso: manifesto la vicinanza dell’amministrazione. Riccardo aveva una gran voglia di vivere ed era contagiosa". Messi lascia la mamma Tina e il papà Sandro. I funerali si svolgeranno oggi alle 16,30 nella chiesa di Gesù Redentore a Appignano.

Gaia Gennaretti