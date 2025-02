Malore in casa, muore storico barista

Macerata, 14 febbraio 2025 – Colpito da un malore nella sua casa di Mogliano, è morto a 59 anni Fabio Andreozzi, titolare del Caffettone, bar che si trova in corso Cairoli a Macerata. Personaggio molto noto in città, gestiva da tempo il locale che si trova a due passi dallo Sferisterio.

Andreozzi è stato colpito da un infarto questa mattina, nella sua casa. Un fulmine a ciel sereno per i tanti che lo conoscevano e che frequentano il suo bar. La notizia ha subito fatto il giro di Macerata, dove Andreozzi era molto stimato, anche dai suoi colleghi, che ora sono nello sgomento, sconvolti dalla triste notizia. Apprezzato dai clienti per la sua simpatia, Andreozzi si era fatto conoscere per la sua bravura dietro al bancone.