Malore in casa, trovato morto un 58enne

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto nella sua camera da letto. Sarebbe stato un malore improvviso a uccidere Antonio Coscia, civitanovese di 58 anni, trovato senza vita nella sua abitazione in via Fratelli Bandiera. A dare l’allarme, ieri poco dopo le 19.30, è stato il fratello del proprietario dell’appartamento al primo piano dove da poco tempo viveva il 58enne. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e della Croce Verde, i vigili del fuoco per aprire la porta e i carabinieri. Quando gli operatori sanitari sono entrati nell’abitazione hanno trovato l’uomo a terra, nella sua camera, di fianco al letto. Per lui, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Era morto da almeno una decina di ore, secondo i primi accertamenti. Un malore che non gli ha dato neppure il tempo di chiamare i soccorsi.

Chiara Marinelli