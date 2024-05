Malore in casa, trovato morto dalla moglie sul divano

Porto Recanati, 16 maggio – È stato colto da un malore mentre si trovava seduto sul divano di casa e per lui non c’è stato niente da fare. Lutto a Porto Recanati per l’improvvisa scomparsa di Roberto Rossi, 58 anni. La tragica scoperta è stata fatta ieri verso le 10.30, quando la moglie Simona Catalucci è rientrata nella loro abitazione in viale Primo Maggio, dopo che aveva passato la notte a casa dell’anziano padre per assisterlo. Appena entrata, ha trovato il marito ormai privo di sensi sul divano della sala.

Sul posto i soccorsi del 118, con l’ambulanza della Croce Gialla di Porto Recanati e la medicalizzata da Recanati. Il medico dell’equipaggio non ha potuto far altro che constatare il decesso del 58enne, avvenuto diverse ore prima – in nottata – a causa di un arresto cardiaco. È forte lo sgomento in paese per la morte di Rossi. Originario di Montegranaro, si era trasferito tanti anni fa a Porto Recanati, dopo aveva sposato l’amata Simona. All’inizio aveva lavorato come rappresentante di scarpe e in seguito era stato dipendente in un distributore di benzina, oltre a fare consegne per un forno. E negli ultimi tempi lavorava come bagnino da terra al resort «Numana Blu».

Inoltre si era avvicinato alla politica locale, tant’è che era uno dei soci fondatori della civica «Porto Recanati a Cuore», nata nel 2009. «Ha sempre creduto nel nostro gruppo e non mancava mai di darci il suo aiuto, con umiltà e lontano dai riflettori – lo ricorda il consigliere comunale Alessandro Rovazzani –. Siamo vicini alla famiglia». Lascia anche la mamma Gabriella, la sorella Romina con Cristiano, il suocero Antonio, e i nipoti Diego e Giorgia. Il funerale domani, alle 16.30, nella chiesa del Preziosissimo Sangue.