Malore in spiaggia dopo il bagno

Tanta paura e apprensione, ieri mattina, per un recanatese sui settant’anni che ha accusato un malore, mentre si trovava in spiaggia. Per questo è stato necessario il pronto intervento dei militi del 118, che lo hanno soccorso e portato all’ospedale di Civitanova, in codice rosso. Il fatto è avvenuto intorno alle 10, nello stabilimento Wanda, sul lungomare Lepanto di Porto Recanati. A quell’ora l’uomo, che ha problemi di cardiopatia, era andato a farsi un bagno in mare. Poco dopo è tornato a riva, mettendosi sotto l’ombrellone. Ma proprio in quel momento si è sentito mancare il respiro, andando in affanno. Per fortuna, sia il bagnino di salvataggio che altre persone in spiaggia si sono accorti che il recanatese non si stava sentendo affatto bene, e lo hanno aiutato. Così, nel frattempo, sono stati chiamati gli operatori sanitari del 118, intervenuti con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati. Lui è sempre rimasto cosciente e ha quindi chiamato al telefono la moglie, che è arrivata in spiaggia per star vicino al marito. Dopo averlo visitato, i sanitari hanno deciso alla fine di caricarlo in ambulanza, per poi portarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, per tutti gli accertamenti del caso.