Malore in spiaggia, rianimato un 78enne

di Lucia Gentili

"Siamo orgogliosi di avere concittadini (anche se non residenti, ndr) di tale spessore professionale e umano. Elisabetta Tonin e Angelo Palmitessa, rispettivamente infermiera e medico di Torino ma dalle origini ginesine, che passano ogni anno le vacanze a San Ginesio, mercoledì sono intervenuti senza indugio per il salvataggio di un 78enne in arresto cardiaco, a Lido di Fermo". Così l’assessore Giordano Saltari, a nome personale e di tutta l’amministrazione comunale, interviene per ringraziare la coppia, moglie e marito, dopo quanto accaduto l’altro ieri su una spiaggia del Fermano. Un intervento decisivo per l’uomo coinvolto. "Angelo è il nipote di un nostro cittadino onorario, Gaetano Sardini, nato a San Ginesio e morto recentemente (vissuto a Roma, professore e capo addetto alle comunicazioni stampa al ministero della pubblica istruzione, al fianco di numerosi ministri, succedutisi nei suoi oltre 43 anni di attività lavorativa). Elisabetta e Angelo con il loro gesto – prosegue l’assessore – hanno praticamente riportato alla luce a un corpo esanime. Hanno reso orgogliosi tutti noi cittadini di San Ginesio con il loro esempio di altruismo e professionalità".

"Ero appena arrivata in spiaggia quando ho sentito chiedere aiuto – racconta Elisabetta –. L’uomo in mare, e in arresto cardiaco, è stato adagiato sulla battigia da sei persone. D’istinto mi sono precipitata e ho iniziato ad eseguire il massaggio cardiaco. Un volontario mi ha dato il cambio; nel frattempo è arrivato anche mio marito e ci siamo alternati. Per un totale di una ventina di minuti di massaggio".

Poi l’arrivo dell’ambulanza e il trasporto al pronto soccorso di Fermo. "Trent’anni di lavoro sono valsi la pena per questo giorno fuori servizio – aggiunge l’infermiera –. Mi ha colpito la solidarietà marchigiana: tutti hanno cercato di aiutarmi, chi con un asciugamano chi cercando di delimitare la zona". E la vita di un uomo è stata salvata. La coppia cerca anche di sensibilizzare i non sanitari ad imparare le tecniche di primo soccorso.