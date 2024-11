Malore mentre passeggia, muore davanti alla moglie

Tragedia, ieri mattina, a Mogliano. Elpidio Iommi, un pensionato di 65 anni residente a Massa Fermana, stava passeggiando con la moglie come era solito fare al mattino in contrada San Martino, a Mogliano. Ma all’improvviso è stato colpito da un malore; immediato l’allarme della moglie, che era con lui. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118, il 65enne non ce l’ha fatta. Lascia nel dolore la coniuge e la figlia. Tutte le mattine era solito passeggiare su quella strada ma ieri, alle 8, si è accasciato a terra. "Tutti i giorni ci incrociavamo, tu a piedi e io con il furgone", scrive un moglianese. La comunità si stringe intorno alla famiglia.