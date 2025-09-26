Malore mentre fa la tinta, salvata dal parrucchiere

Montecassiano (Macerata), 26 settembre 2025 – Accusa un malore mentre sta facendo la tinta dal parrucchiere: anziana rianimata dal parrucchiere e da un cliente, ex carabiniere. A soccorrerla, grazie alle manovre apprese durante i corsi di primo soccorso, sono stati, infatti, il parrucchiere Luigi Credentino e Mario Giannella, ex comandante del Norm della Compagnia dei carabinieri di Civitanova.

È quanto accaduto nella mattinata di ieri nel negozio di Nicola Ciucci, che si trova a Montecassiano. Una signora di 84 anni, che in quel momento si trovava seduta su una poltroncina, all’improvviso ha accusato un malore. "La signora aveva perso conoscenza, aveva la testa all’indietro – ha raccontato Mario Giannella, carabiniere in pensione –. Io ero seduto proprio accanto a lei. Insieme al parrucchiere Luigi abbiamo iniziato le manovre per rianimarla, in attesa dell’arrivo dei soccorritori, praticandole il massaggio cardiaco. Per fortuna, ho frequentato e concluso da poco il corso di primo soccorso alla Croce Rossa di Porto Potenza Picena, che desidero ringraziare per avermi insegnato le manovre di primo soccorso. L’arma dei carabinieri, che mi ha formato, mi ha aiutato a mantenere calma, sangue freddo e lucidità. Anche Luigi è stato veramente bravo".

Sul posto è arrivata una ambulanza del 118: l’anziana, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, è stata caricata a bordo del mezzo di emergenza e trasportata all’ospedale di Macerata. Fortunatamente, si era ripresa, anche se in un primo momento la situazione era sembrata drammatica.