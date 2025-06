Montelupone (Macerata), 23 giugno 2025 – Malore nel suo ristorante, muore lo chef Antonio Bedini, titolare della Taverna dell’Artista a Montelupone ed ex assessore comunale a Potenza Picena. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica, quando Bedini – storico volto della ristorazione – si è sentito male. Subito è stato allertato il 118 e l’uomo, 66 anni, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare ed è morto.

Assessore comunale a Potenza Picena nella seconda giunta guidata da Mario Morgoni (199-2004), Bedini era un esponente storico della sinistra maceratese. Negli anni era stato molto attivo nel mondo del commercio: prima aveva aperto una macelleria a Montelupone, poi una tabaccheria a Potenza Picena e infinite il ristorante la Taverna dell’Artista sempre a Montelupone.