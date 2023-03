Malore nella notte, addio a Biagio Micari

di Lucia Gentili

Un intero territorio in lacrime per la morte improvvisa del 54enne Biagio Micari. Padre di due figli, rappresentante di abbigliamento tra Marche, Umbria e Abruzzo, era anche direttore sportivo dell’Elfa Tolentino (squadra che milita nel campionato di Prima categoria). Si dedicava alla grande passione del calcio dilettantistico, e in passato era stato dirigente anche della Juventus Club, dei Giovani Tolentino e del Caldarola. Proprio nei giorni scorsi aveva ritirato un premio conferito all’Elfa in occasione dell’evento "Beneficenza, musica e sport" promosso dal Comune e dal Rotary Club. E solo lunedì Biagio era stato fino alle 20 al campo sportivo Ciommei per assistere agli allenamenti della sua squadra; lui era presente a quasi tutti gli allenamenti e alle partite. Ma nella notte tra lunedì e ieri ha accusato un malore mentre era a casa, ed è stato portato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Macerata dove, purtroppo, intorno alle 3 il suo cuore ha cessato di battere (non è riuscito neanche a entrare in sala operatoria). Lascia due figli, Mattia e Camilla, la luce dei suoi occhi, il papà Marco e la mamma Patrizia, il fratello Massimiliano, la compagna Maura e tantissimi amici che gli volevano bene. L’ultimo saluto è stato fissato per questo pomeriggio alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo, muovendo dalla casa funeraria Rossetti in via La Malfa dove è stata allestita la camera ardente. Centinaia i messaggi di affetto per Biagio e la sua famiglia, a partire dall’Elfa e dall’amministrazione comunale. "Si è spento nella notte il nostro Biagio Micari, con il dolore nel cuore diciamo addio a quello che per noi era più che un dirigente – dice la società –. Sconvolti e attoniti di fronte a questo dramma, esprimiamo la nostra più sentita vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari. Ci lascia un uomo che ha sempre interpretato il calcio come una sana passione, una guida per tutti, un esempio che speriamo di essere sempre degni di portare avanti. Ciao Biagio, sarai sempre uno di noi". "Tutti ricorderemo Biagio anche per la sua preparazione, professionalità, disponibilità e l’innata educazione nel rapportarsi con gli altri e nel voler far crescere le società sportive con cui ha collaborato. Resterà indelebile il suo esempio", hanno aggiunto il sindaco Mauro Sclavi e la vice Alessia Pupo. "Ti ricorderemo sempre come un amico, una grande persona, semplice e onesta, nello sport e nel lavoro – scrivono i concittadini –. Vivrai nei ricordi e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerti".