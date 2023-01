Malore per Pietro Borroni Addio all’ex assessore

di Giuliano Forani

All’età di 74 anni, è venuto a mancare ieri mattina Pietro Borroni, politico di lungo corso nel Psdi degli anni ’70 fino agli anni 2000, per una legislatura assessore al Bilancio, al personale e al decoro urbano, dal 1988 al 1993, nei primi due anni sotto la guida di Ivo Costamagna e poi di Augusto Frinconi che lo aveva surrogato dopo la sua elezione al Consiglio regionale. Pietro era il padre di Pierpaolo, oggi consigliere regionale di Fratelli d’ Italia, obiettivo che lui stesso stava per coronare mancando la elezione per una manciata di voti. Era il 1988. Il decesso, ieri mattina, probabilmente per infarto. Pietro da tempo lamentava diversi acciacchi, ma nulla lasciava pensare ad una morte così improvvisa. L’approccio alla politica era avvenuto in giovane età e si era segnalato per il suo impegno a tutto tondo nel Partito socialista democratico italiano e, in generale, nel sociale. Aveva cominciato nel 1973, quando entrò a far parte del Comitato di gestione dell’ospedale, incarico importante in un organismo che acquistò via via sempre più importanza qualche anno dopo, quando venne inaugurato il nuovo ospedale di zona. Il suo percorso politico si è snodato sempre all’interno del Psdi, di cui è stato a più riprese membro del direttivo, consigliere comunale in più legislature, quindi assessore e capogruppo sotto la legislatura di Barbara Pistilli. Un consigliere e un amministratore sempre attento e presente sul territorio, apprezzato per il suo impegno e per i rapporti cordiali e corretti che sapeva intrattenere con tutti, cittadini, categorie e quartieri. A lui, in modo particolare, si deve la realizzazione della bocciofila di Fontespina, pensata per dotare il quartiere di una struttura pubblica sociale e sportiva, riferimento giornaliero per anziani e giovani. Era un socio del gruppo sportivo Fontespina 2000, una delle tante realtà cittadine che ora lo piange. Nella vita privata Pietro Borroni aveva lavorato alle dipendenze della Sgi, ex Cecchetti, fino alla chiusura dell’azienda, capo reparto del settore meccanico. Una volta in pensione, aveva aperto un’agenzia assicurativa che poi passò ai figli Pierpaolo e Raffaella. "Quando sono entrato in politica – ricorda il figlio Pierpaolo – non mi ha fatto mai mancare la sua vicinanza con consigli e suggerimenti. La mia elezione al Consiglio regionale è stata per lui una grande soddisfazione". Oltre ai figli Pierpaolo e Raffaella, lascia la moglie Giuseppina, ex impiegata, anche lei alla Sgi e nota pittrice, e i nipoti. I funerali avranno luogo domani alle 10 nella chiesa San Carlo di Fontespina.