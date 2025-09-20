Malore prima del comizio. Seconda notte in ospedale. Carancini: "Sto meglio"

Se non ci saranno novità, oggi Romano Carancini, consigliere regionale uscente e già sindaco di Macerata, lascerà l’ospedale del capoluogo, dove è ricoverato da giovedì pomeriggio, dopo aver accusato un malore a Tolentino, dov’era in programma una iniziativa insieme a Deborah Serracchiani (Partito democratico) e Maria Elena Boschi (Italia Viva). "Ho parlato con i medici e ho chiesto se fosse possibile uscire oggi. Sebbene il quadro generale delle mie condizioni si presenti sostanzialmente discreto, hanno ritenuto opportuno trattenermi in osservazione ancora per un po’", spiega Carancini rispondendo al telefono dal letto dell’ospedale. "Già prima di raggiungere la città – spiega l’ex sindaco, candidato in consiglio regionale per il Partito democratico – non mi sentivo un granché bene, ma ho pensato a qualcosa di passeggero. E, poi, non potevo non andare. Intanto, perché ho da tempo un ottimo rapporto con Deborah Serracchiani, una collega di partito e, soprattutto, una cara amica. E, poi Tolentino è una città che è da sempre nel mio cuore. In particolare perché ho stretto un forte legame affettivo nel periodo in cui ero calciatore: con la squadra del Tolentino ho giocato ben 446 partite". Motivi, oltre alla campagna elettorale, più che sufficienti, per l’ex sindaco di Macerata, per salire in macchina e partecipare all’iniziativa prevista. "Sono arrivato, ma dopo aver salutato – racconta Carancini – mi si è annebbiata la vista, sono riuscito però a raggiungere una sedia. Poi, anche grazie all’intervento di un medico, mi hanno soccorso e sollevato le gambe, ed è andata un po’ meglio. Ma, vista la situazione, era stato allertato il 118. Così, in ambulanza, sono stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, dove sono stato assistito con grande professionalità e sottoposto a tutti gli esami ritenuti necessari. Questa (ieri, ndr) mattina credevo di svignarmela ma, anche per la presenza di una febbriciattola, i medici hanno ritenuto che dovessi rimanere". Quanto il malore sia dovuto all’intensità della campagna elettorale non è dato sapere. Certo è che anche Carancini vive giornate molto piene: telefonate a go go e almeno tre iniziative al giorno. "La notte scorsa mi ha scritto Elly Schlein – conclude –. Una vicinanza che mi ha fatto molto piacere. Colgo l’occasione per invitare tutti ad incontrarla domani (oggi, ndr) in piazza Vittorio Veneto, dove si terrà un comizio con Schlein e Ricci".