Malore prima dello schianto: "Francesca era piena di vita"

"Francesca era una persona piena di vita, quando c’era faceva la differenza, portava sempre allegria. La sua scomparsa ci lascia senza parole". Cordoglio da parte delle comunità maceratese e camerte per la morte di Francesca Bellabarba. Domenica all’ora di pranzo la donna era alla guida di una Opel Agila, era uscita da una cresima: con lei a bordo del veicolo il marito e la cognata. Alle 13.20, probabilmente a causa di un malore, mentre stava percorrendo via Lori (una strada leggermente in discesa) non ha rispettato lo stop all’incrocio con via Roma ed è andata a schiantarsi con l’auto contro il muro del gommista, dall’altra parte della strada, tra la lavanderia e il bar Nino. L’impatto è stato violentissimo e per lei non c’è stato nulla da fare. Aveva 78 anni.

La donna si sarebbe sentita male mentre stava guidando e non sarebbe riuscita a frenare. Il marito, Luigi Vannucci, e la cognata, che viaggiava sul sedile posteriore, sono rimasti feriti. La salma è stata restituita ai familiari la domenica sera, non è stato necessario procedere con altri accertamenti. A occuparsi dell’incidente la polizia locale: anche tramite le testimonianze, si è potuta ricostruire la dinamica del fatto. Ieri sono stati dimessi il marito, dall’ospedale di Macerata, e la cognata, che era stata trasportata in codice rosso a Torrette: le condizioni della donna subito erano apparse gravi ma per fortuna poi la sua situazione si sarebbe stabilizzata. Il veicolo è stato sequestrato. Bellabarba era originaria di Camerino. Con il marito vivevano in centro, poi dopo il terremoto si erano trasferiti nella frazione di Varano. "Era veramente un’amica – la ricorda il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli –, il marito Luigino è stato per 10 anni presidente della Fondazione Casa Amica (ex Ipab), che gestisce la casa di riposo. Luigino e la moglie sono stati sempre vicini al Comune e alla città, persone generose che hanno voluto il bene di Camerino, inserite nella società in maniera importante. Francesca era davvero una brava persona, si è spesa tanto con suo marito per la comunità". Francesca aveva frequentato a lungo l’Università della terza età. "Vi si è dedicata con passione per tanti anni – le parole di Donatella Pazzelli, coordinatrice della sede Uteam di Camerino –, Francesca era una forza, piena di vita, sempre interessata, la sua presenza si sentiva. La sua scomparsa ci ha colpito moltissimo. Lei partecipava a tutte le nostre attività con entusiasmo, fino a qualche anno fa ha sempre frequentato i corsi con una grande passione". Il funerale di Bellabarba sarà celebrato questa mattina alle 10 nel monastero di Santa Chiara a Camerino. Oltre al marito Luigi, lascia i figli Francesco e Filippo, la sorella Anna, il cognato Gaetano, le nuore e i nipoti.