Malore sul lungomare, muore donna di 79 anni

Civitanova, 29 giugno 2025 – Tragedia all’ora pranzo sul lungomare di Civitanova, in un piccolo piazzale davanti al ristorante Oasi. Una donna accusa un malore e muore poco dopo. La vittima è Fernanda Manni, 79 anni, turista umbra che stava trascorrendo la domenica sulla costa. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimarla, ma è stato inutile.

L’allarme è scattato intorno alle 12,30. «Quando siamo arrivati c’erano già i sanitari, abbiamo fatto le manovre di primo soccorso con loro ma la signora non era più cosciente», sono le parole di Giorgio Ercolani uno dei bagnini in servizio questa mattina, intervenuto con un collega in soccorso della 79enne.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia.