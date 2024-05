Malori dopo aver bevuto troppo. La folle notte della movida. Sei minorenni portati all’ospedale

Sabato notte ’alcolico’ a Civitanova per sei giovanissimi, malori uno dietro l’altro per aver alzato decisamente troppo il gomito. E la nottata di sei minorenni finisce all’ospedale di Civitanova Alta. È successo tutto tra le 3 e le 6 dell’altra notte, fino all’alba. Sono stati sei gli interventi in totale effettuati dalle ambulanze della Croce Verde, e non solo, per soccorrere altrettanti ragazzini, tutti tra i 16 e i 18 anni, che si sono sentiti male dopo aver bevuto troppo alcol. Le segnalazioni effettuate nell’arco della nottata tra ieri e sabato sono state fatte tutte nella zona del centro e sul lungomare dove sta per cominciare, o in qualche caso è già cominciata, la movida estiva. Centinaia e centinaia di ragazzini che si danno appuntamento nei locali con l’avvicinarsi dell’estate. Ma gli episodi dell’altra notte non lasciano presagire nulla di buono. In sei, infatti, dopo essere stati soccorsi dal personale medico e sanitario del 118 e dei vari enti assistenziali di soccorso che hanno pattugliato la città nel fine settimana (tre, in particolare, sono stati gli interventi svolti dalla Croce Verde), hanno terminato quella che doveva essere una serata di svago e di divertimento tra amici al Pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, dove sono stati trasportati dall’ambulanza per essere sottoposti alle cure del caso relative all’abuso di alcol. Nonostante il lavoro di prevenzione sul tema svolto nelle scuole, che ha visto in prima linea, tra gli altri, anche le forze dell’ordine, quello dell’abuso di alcol tra i giovanissimi resta un serio problema.