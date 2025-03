Malori dopo il pranzo a mensa, analisi negative

"Al momento tutti i rapporti di prova relativi alle analisi microbiologiche richieste all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche sui "piatti campione" sono risultate favorevoli in quanto gli alimenti campionati non presentavano contaminanti microbici".

È questo il risultato degli esami sul "pasto campione" prelevato alla mensa scolastica di Mogliano un paio di settimane fa dai carabinieri Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità).

In seguito alle segnalazioni di alcuni insegnanti e genitori, l’amministrazione aveva allertato i Nas e il Servizio igiene alimenti dell’Ast (Azienda sanitaria territoriale) per le procedure di verifica, controllo e ispezione; la sera tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, infatti, persone di età diverse avevano avuto qualche problema intestinale (diarrea).

Su un totale di circa 148 pasti, erano stati male in trenta circa. Ieri mattina è arrivato l’esito, arrivato tramite una comunicazione proveniente dal Servizio igiene alimenti e Nutrizione dell’Ast di Macerata.

"Le analisi microbiologiche effettuate dall’Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria Marche hanno riscontrato che gli elementi campionati non presentavano contaminanti microbici – dichiara il sindaco Fabrizio Luchetti –. Alcuni esami sono stati analizzati nel laboratorio di Perugia. Nel frattempo il Servizio igiene, tramite famiglie, pediatri e medici di base, ha monitorato la situazione per capire la sintomatologia affinché i casi non fossero ripetuti o patologici; tutto è stato limitato solo a quell’episodio, con effetti per fortuna poco severi.

L’amministrazione comunale comunque invita tutti i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria "tempo pieno", gli insegnanti e il personale Ata dell’istituto comprensivo "Giovanni XXIII" che usufruiscono della mensa scolastica all’incontro che si terrà oggi alle 18.30 alla sala riunioni dell’attuale sede comunale, in via Adriani, per discutere sull’andamento della gestione del servizio.

"Il risultato è stato positivo ma, a prescindere dall’esito, continueremo a stare attenti all’alimentazione dei bambini; per questo abbiamo convocato l’assemblea – aggiunge il primo cittadino –. Metteremo in campo verifiche e controlli per evitare che situazioni spiacevoli possano ripetersi".