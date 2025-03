Malori dopo la gita studentesca . L’Asl chiude una pizzeria a Napoli

Sospensione della attività per la pizzeria di Napoli dove hanno mangiato nei giorni giorni scorsi alcuni alunni di una scuola di Monte San Giusto, in provincia di Macerata che avevano avuto una intossicazione. A rendere noto il provvedimento è la stessa Azienza sanitaria locale Napoli 1 che specifica di avere avuto segnalazione da parte dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata. "La Asl Napoli 1 ha, quindi, proceduto a immediati controlli sulle attività commerciali di competenza, provvedendo alla sospensione delle attività di una pizzeria per riscontrate carenze igieniche", fa sapere l’Ausl partenopea. La gita d’istruzione aveva riguardato 44 alunni dell’istituto comprensivo Lotto seguendo l’itinerario Montecassino, Napoli e Caserta. I 44 ragazzi erano accompagnati da sei docenti. I primi alunni avevano iniziato ad accusare malesseri intestinali il mercoledì notte e conclusosi venerdì sera con una quindicina di allievi costretti a recarsi al pronto soccorso di Civitanova per disturbi gastrointenstinali manifestatisi in precedenza. Nel frattempo era stato allertato il sindaco di Monte San Giusto e gli ospedali della zona in vista del rientro dei ragazzi.