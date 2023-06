"Maltempo, 2 milioni di danni solo per le strade"

di Lucia Gentili

"Purtroppo il maltempo non sembra darci tregua. La situazione, pesante, va avanti da una ventina di giorni e la stima dei danni ormai ha superato i 2 milioni di euro solo per le strade comunali. Abbiamo avvisato la protezione civile regionale". Il neo assessore di San Ginesio Francesco Paletti (che, tra le altre, conta anche le deleghe all’ambiente, all’agricoltura, alla sicurezza e alla viabilità e che anche nel quinquennio precedente, come consigliere di maggioranza, era in prima linea su questo fronte) lancia l’allarme. Giovedì la bomba d’acqua ha colpito in particolar modo la frazione di Santa Maria d’Alto Cielo (inclusa contrada Fonte Peschiera) e la provinciale 126 che collega San Ginesio con Tolentino. Oltre a smottamenti e frane, un fulmine a Passo San Ginesio ha mandato fuori uso il semaforo (bruciando la scheda) all’incrocio con Sant’Angelo in Pontano, "un incrocio pericoloso", spiega Paletti, che l’altra sera è rimasto su queste zone fino a tardi con gli operai comunali per cercare di tamponare le varie problematiche. "Il territorio di San Ginesio è molto vasto, con ben 156 chilometri di strade – spiega l’assessore –. Con i cinque dipendenti comunali stiamo facendo il possibile, ma un giorno sistemiamo un tratto e il giorno dopo viene colpita un’altra zona con un acquazzone improvviso. Finché non c’è una settimana di ’pace’ diventa complicato iniziare con le messe in sicurezza. Le criticità si riscontrano soprattutto nelle zone rurali. L’appello va quindi anche alle associazioni degli agricoltori, a cui chiederò un incontro: bisognerebbe fare solchi di almeno 50 centimetri sui terreni, come un tempo, per evitare che l’acqua non finisca sulle strade. Ed evitare di coltivare troppo vicino, quasi sul ciglio, delle strade stesse. L’altro giorno, sulla provinciale 126, c’erano strati di fango di 3040 centimetri, un tratto impraticabile, molto rischioso per le auto. La mia si è intraversata più volte. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, gli operai della Provincia e ditte esterne hanno lavorato fino a mezzanotte, decidendo di spargere della graniglia. Grossi danni anche sulle strade comunali, soprattutto Fonte Peschiera, con disagi per i residenti; intanto si è cercato di dare una sistemata, grazie a una ditta della zona (Alidori). Una parte che collega a Colmurano, però, è rimasta ostruita, con 50 centimetri di melma. Nella frazione di Passo, giovedì sera, c’è stata un’interruzione di corrente, poi ripristinata. Ma il fulmine ha colpito la centralina del semaforo mettendolo ko. Abbiamo chiesto un intervento per aggiustarlo quanto prima".