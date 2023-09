Maltempo a Potenza Picena: Grappolo d'Oro slitta al prossimo weekend

L’improvviso maltempo di questo weekend ha purtroppo fatto saltare in extremis le ultime due giornate della 61esima edizione del Grappolo d’Oro, a Potenza Picena, e cioè il concerto del cantante Samuel (il leader dei Subsonica) che si sarebbe dovuto svolgere ieri e oggi la sfilata dei carri allegorici con lo show della comica Valentina Persia. Perciò, le due serate saranno recuperate la prossima settimana. L’annuncio è stato dato nella tarda mattinata di ieri dalla Pro loco locale, che organizza da sempre la festa. Un vero peccato, questo, visto che venerdì sera si era registrato un buon afflusso di gente per vedere il dj set di Giorgio Prezioso, in piazza Matteotti. "Siamo dispiaciuti ma dobbiamo annunciare che, nonostante la nostra speranza e l’impegno fino all’ultimo, il meteo ha nuovamente cambiato le carte in tavola – ha fatto sapere l’associazione –. La nostra festa dovrà essere rinviata al prossimo weekend. Ci dispiace per l’inconveniente, ma vogliamo assicurarvi che saremo pronti a offrirvi un evento straordinario quando le condizioni saranno favorevoli. Grazie per la vostra comprensione e pazienza". Nello specifico, il presidente della Pro loco Giuseppe Castagna (ha poi fornito dettagli sulle due date che saranno recuperate: "La magia del Grappolo d’Oro continuerà. Venerdì 29 settembre è confermato che avremo il concerto di Samuel, mentre sabato 30 settembre i nostri carri allegorici sfileranno, eccezionalmente, in orario notturno. E ci stiamo già muovendo per illuminarli nel migliore dei modi".