Maltempo, acqua e forte vento: le nuvole ’sbarcano’ sulla costa

Maltempo, vento e tanta pioggia, ieri, lungo tutta la costa del Maceratese, tra Civitanova, Porto Potenza e Porto Recanati. Nel primo pomeriggio, si è scatenata una bomba d’acqua che ha coinvolto tutte e tre le città. Infatti, nella giornata era scattata l’allerta gialla su tutta la provincia, soprattutto per la zona dei monti Sibillini, che era quella più a rischio. Tuttavia, a parte la fitta pioggia e il vento che ha tirato al massimo per 60 chilometri orari, non si sono riscontrati grossi problemi. All’altezza del mare sono poi stati visti dei grossi cumuli di nuvole, che molti cittadini hanno fotografato pensando al peggio temendo una burrasca, ma non è stato così. A Porto Recanati, i volontari del gruppo comunale di Protezione civile hanno perlustrato il lungomare e controllato il livello d’acqua dei fiumi, ma l’asta del Potenza e del Musone è sempre rimasta sotto al giallo.