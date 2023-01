Maltempo, acqua nella scuola e veicolo incastrato nel sottopasso

Ancora disagi, a Porto Recanati, per via del maltempo che si è verificato negli ultimi giorni su tutta la provincia. In particolare, i maggiori problemi hanno riguardato la circolazione dei veicoli nella zona nord del paese, a causa di un sottopasso colmo d’acqua, e poi anche nel plesso scolastico di via Alighieri, che è rimasto parzialmente allagato. Tant’è che ieri mattina, verso le 6.25, sono stata chiamati i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. Infatti un’auto, con a bordo un giovane, era rimasta incastrata (con l’acqua che arrivava fino ai finestrini) nel sottopasso di Scossicci, che si trova a poca distanza dal cimitero di Loreto. Per questo, i pompieri hanno dovuto legare il mezzo con una cima, per trainarlo fuori dal sottopasso allagato. Non solo, la mensa scolastica dell’istituto comprensivo Medi è stata temporaneamente spostata in un’altra aula, dopo che lunedì si sono registrate delle infiltrazioni d’acqua nell’edificio. "L’auditorium è rimasto allagato e l’acqua è scesa fino al piano di sotto, dove si trova la mensa – spiega il preside Corrado Giulio Del Buono –. Lunedì eravamo in emergenza, visto che il problema si era presentato intorno alle 8, quindi abbiamo dato per pranzo dei panini agli alunni, mentre ieri abbiamo fornito il lunch box in classe. Comunque, per un paio di giorni i locali della mensa non si potranno usare, perché i pavimenti si stanno asciugando. Malgrado ciò, abbiamo già trovato un’altra ala della scuola dove far mangiare gli alunni. Purtroppo, da sempre l’auditorium ha dei problemi di infiltrazioni quando piove tanto, in quanto l’acqua si accumula sui balconi fino a quando entra nell’edificio".

g. g.