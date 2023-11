Maltempo a Macerata: alberi caduti sulle case e tetti scoperchiati. Un uomo ferito alla testa

Macerata, 5 novembre 2023 – È stata una domenica di passione in tutta la provincia a causa della pioggia nelle prime ore del giorno e del vento fortissimo che ha spazzato il Maceratese per tutta la giornata. Almeno un centinaio le richieste di intervento arrivate al comando dei vigili del fuoco di Macerata, costretti agli straordinari per mettere in sicurezza alberi caduti, cornicioni pericolanti, lucernai staccati e impalcature di cantieri.

A Macerata, in via Valerio, una copertura in catrame si è staccata dal tetto di un palazzo, finendo sulle auto in sosta: due le macchine danneggiate. Nel primo pomeriggio, il Comune ha disposto la chiusura del cimitero, mentre attorno alle 17 è stata chiusa via Foscolo fino all’incrocio con via Manzoni: il timore era che potessero «esplodere» le finestre dell’ex Inam, palazzo abbandonato da tempo. Per precauzione sono state rimosse tutte le auto parcheggiate attorno all’edificio.

Ad Appignano, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Verga, dove un albero è caduto su una casa: non si segnalano conseguenze per gli occupanti dell’abitazione. A Serravalle, invece, un 36enne di origini straniere è stato soccorso dall’ambulanza e portato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo di un albero, all’interno di un cantiere.